За неделю с улиц Петербурга вывезли 320 тысяч кубометров снега

За неделю в городе выпало 30 см снега.

За прошедшую неделю с петербургских дорог и улиц вывезли почти 320 тысяч кубометров снега – примерно 16 тысяч наполненных самосвалов. Всего с начала зимы на утилизацию отправилось более 1,7 млн кубометров снежных масс. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

В понедельник, 10 января, дороги и улицы чистят от снега 1063 единицы техники и 1270 работников. За парками, садами и скверами следят еще 198 машин и 699 специалистов садово-парковых хозяйств.

Только за неделю в городе выпало 30 см снега. С конца ноября высота осадков к текущему дню уже превысила 122 см. Рекордами может похвастаться и Ленобласть. К примеру, в Лодейном Поле высота снега достигла 66 см с начала зимы. Догнал по снегу Лодейное поле город Тихвин, там снежный покров также достиг 66 см.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга