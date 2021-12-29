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За минувший понедельник у 478 горожан выявили "омикрон" в Петербурге
Сегодня, 20:25
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За минувший понедельник у 478 горожан выявили "омикрон" в Петербурге

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Всего в городе на вторник, 25 января, новый штамм "омикрон" подтверждён у 2 637 петербуржцев.

За минувший понедельник, 24 января, в Петербурге 478 горожан заразились "омикроном". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего в городе на вторник, 25 января, новый штамм "омикрон" подтверждён у 2 637 петербуржцев. В их числе 74 инфицированных, которые прибыли в Петербург из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании и Сербии.

Ранее в Петербурге на борьбу с коронавирусом выделили 64 млрд рублей в 2021 году. Совместно с руководством Ленинградской области приняли решение сохранить выплаты медикам из бюджета в 2022 году.

Фото: Piter.tv
 

Теги: омикрон, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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