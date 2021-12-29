В Петербурге на борьбу с коронавирусом выделили 64 млрд рублей в 2021 году

Совместно с руководством Ленинградской области приняли решение сохранить выплаты медикам из бюджета в 2022 году.

Во вторник, 25 января, врио председателя комитета по финансам Светлана Енилина сообщила на заседании правительства сообщила, что в 2021 году на борьбу с коронавирусом потратили 64 млрд рублей.

Так, 11 млрд рублей поступило из федерального бюджета, 19 млрд рублей – из городского, 15 млрд рублей – из фонда соцстрахования, а 29 млрд рублей – из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

По словам губернатора Александра Беглова, выплаты медикам сохранят и в этом году.

Фото: Piter.tv