За минувший год в Петербурге снизилось количество пожаров

В МЧС добавили, что на водных объектах были ликвидированы последствия 555 происшествий. Количество погибших на воде уменьшилось на 4%.

За 2021 в Петербурге на территории округа было почти 38 тысяч возгораний, что на 1,3% меньше, чем в 2020 году. Так, количество пожаров снизилось, сообщили в пятницу, 28 января, в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В МЧС добавили, что на водных объектах были ликвидированы последствия 555 происшествий. Количество погибших на воде уменьшилось на 4%. Пожарным удалось спасти почти 9 000 человек при пожарах.

Также было проведено более 30 000 проверок в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Кроме этого, более 10 тыс. раз специалисты МЧС выезжали на места дорожных происшествий. И около 16 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны было обнаружено и обезврежено.

Добавим, что всего на территории округа работают 8 209 общественных учреждений добровольной пожарной охраны общей численностью почти 85 000 человек. За год они выезжали на места возгораний 4 816 раз.

Ранее за два года построят шесть новых пожарных депо в Петербурге.

Фото: Piter.tv

