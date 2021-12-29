За два года построят шесть новых пожарных депо в Петербурге

В этом году за счёт бюджета предусмотрена закупка 14 единиц пожарной техники на базе автомобилей КамАЗ. Это специальная техника, которая необходима для новостроек с высотными домами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в этом году построят пожарное депо в Калининском районе. К 2023 появятся еще 5 депо: два в Красносельском, два — в Выборгском и одно — в Курортном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 28 января.

В Петербурге завершается замена устаревшей пожарной техники и оборудования. Так, в 2021 году было закуплено 11 пожарных автомобилей на 150,3 млн рублей. Кроме этого, из городского бюджета выделены средства на закупку четырёх маломерных судов, которые будут патрулировать реки и каналы.

В Смольном добавили, в этом году за счёт бюджета предусмотрена закупка 14 единиц пожарной техники на базе автомобилей КамАЗ. Это специальная техника, которая необходима для новостроек с высотными домами.

Ранее в деревянном расселенном доме в Парголово произошел пожар. Сведения о пострадавших уточняются.

Фото: Piter.tv