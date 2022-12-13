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За минувшие сутки во время пожаров в Петербурге пострадали шестеро
Сегодня, 11:23
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За минувшие сутки во время пожаров в Петербурге пострадали шестеро

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Еще один человек погиб.

За минувшие сутки во время пожаров в Петербурге пострадали шесть человек. Также погиб один житель города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В студии на Искровском проспекте, 3, корпус 2, обгорела обстановка площадью пять "квадратов". В результате случившегося погиб 87-летний пенсионер.

На Богатырском проспекте в доме № 7, корпус 5, в среду полыхала "двушка". В квартире находились четыре человека. Трое из них пострадали, их доставили в больницу.

Кроме того, ночью на улице Десантников в доме № 26 выгорела "трешка". Во время возгорания надышалась угарным газом пожилая женщина. Ее вынесли из "девятиэтажки" на носилках. Женщину доставили в больницу.

В пресс-службе МЧС призвали жителей осторожно обращаться с огнем.

Уважаемые петербуржцы. Впереди нас ждут еще несколько праздничных выходных, а потому Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу призывает всех горожан быть предельно осторожными в обращении с огнем и не забывать о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: на улице Ольги Берггольц собаки напали на человека.

Фото: Piter.tv

Теги: богатырский проспект, искровский проспект, мчс, пожары в петербурге, пострадавшие во время пожара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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