За минувшие сутки в больницы Петербурга госпитализировали 520 горожан

На сегодняшний день первично привился 2 354 481 человек, из них 47 детей.

За минувшее воскресенье, 30 января, в больницы города госпитализировали 520 петербуржцев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В стационарах на 31 января находятся 7 449 человек, в реанимации 608 пациентов. К ИВЛ подключены 329 петербуржцев. Амбулаторно лечатся 98 435 петербуржцев. На карантине сидят 3868 человек. За минувшие сутки выздоровели 224 петербуржца.

На сегодняшний день в Петербурге для пациентов с ковидом развёрнуто 8 744 койки в 20 стационарах - 17 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд - 34,38%.

В городе на Неве работают 190 прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первично привился 2 354 481 человек, из них 47 детей. Полностью завершили цикл вакцинации 2 882 427 петербуржцев, среди которых 277 детей. Запас вакцины в городе составляет 722 475 комплектов доз.

Ранее в Петербурге детская заболеваемость ковидом выросла на 210% с предыдущей недели.

Фото: Piter.tv

