В Петербурге детская заболеваемость ковидом выросла на 210% с предыдущей недели

Бессимптомные формы заболевания у детей выросли на 448,5%.

Стало известно, что в Петербурге наблюдается взрывной рост заболеваемости среди детей. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Как сообщила Катаева, со второй недели января начался интенсивный рост числа заболевших. Так, рост увеличился на 80% по отношению к первой неделе. Уже на четвертой календарной неделе рост увеличился на 111,5% по сравнению с третьей неделей.

Кроме этого, на 102% стало больше пациентов с симптомами ОРВИ. Случаи с бессимптомным течение заболевания встречаются у 224%. Отмечается, что случаев с пневмонией стало больше на 10,5%.

Катаева добавила, что на четвертой неделе заболели 25 тыс. детей. Доля детей среди больных на четвертой неделе увеличилась на 29% против 19% на третьей неделе. Заболеваемость пневмониями выросла на 54% у детей, заболеваемость с проявлениями ОРВИ – на 195%. Бессимптомные формы выросли на 448,5%.

Ранее мы сообщали, что пандемия COVID-19 может закончиться после того, как переболеют дети. Коронавирус при штамме "омикрон" не отличить от обычного ОРВИ.

Фото: pexels

