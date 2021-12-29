За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 219 случаев ковида

Сегодня в стационарах города находится 5 391 человек.

За минувшее воскресенье в Петербурге поступили 219 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 3 января, сообщают в оперативном штабе о борьбе с распространением заболевания.

Так, сегодня в стационарах города находится 5 391 человек. В реанимации находятся 609 человек, а к ИВЛ подключены 435 пациентов. Амбулаторно лечатся 20 718 петербуржцев. На карантине сидят 1754 человека.

Отметим, что 2 января из больниц выписали 20 пациентов.

В городе на Неве всего развернуто 8 002 койки в 17 стационарах, где 3 федеральных и 14 городских. Коечный фонд Петербурга составляет 56,93%.

Полностью завершили цикл вакцинации 2 705 017 горожан, запас вакцины составляет 937 949 доз.

Ранее Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни. Губернатор поддержал повсеместное введение QR-кодов.

Фото: Piter.tv

