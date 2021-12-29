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Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни
Сегодня, 14:26
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Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни

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Губернатор поддержал повсеместное введение QR-кодов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в интервью "РИА Новости" о том, что город не вернется к прежнему, доковидному образу жизни.

Ковид с нами надолго. Наша задача – вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме. Новые ограничения, предоставление работодателям права не допускать непривитых к работе, новые стимулы к вакцинации и повсеместные QR-коды – важный и очень своевременный шаг в этом направлении.

Александр Беглов. 

Градоначальник отметил, что цель города — привить против коронавируса 3,6 млн взрослого населения Петербурга. Также губернатор заявил, что в Петербурге коллективного иммунитета пока недостаточно для победы над "омикроном".

Ранее власти признали, что ошиблись с концом пандемии коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, образ жизни, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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