Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни

Губернатор поддержал повсеместное введение QR-кодов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в интервью "РИА Новости" о том, что город не вернется к прежнему, доковидному образу жизни.

Ковид с нами надолго. Наша задача – вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме. Новые ограничения, предоставление работодателям права не допускать непривитых к работе, новые стимулы к вакцинации и повсеместные QR-коды – важный и очень своевременный шаг в этом направлении. Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что цель города — привить против коронавируса 3,6 млн взрослого населения Петербурга. Также губернатор заявил, что в Петербурге коллективного иммунитета пока недостаточно для победы над "омикроном".

Ранее власти признали, что ошиблись с концом пандемии коронавируса.

Фото: Piter.TV