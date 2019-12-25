В Петербурге выявили еще 34 новых жертвы коронавируса

Первое место по этому показателю занимает Москва, где за сутки скончались 66 человек.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 34 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Первое место по этому показателю занимает Москва, где за сутки скончались 66 человек. В целом по России новыми жертвами КОВИД стали 366 человек.

После Москвы и Петербурга по числу коронавирусных смертей следуют Ростовская область (16), Костромская область (13), Московская область (11), Воронежская и Оренбургская области (по 10) и другие регионы страны.

С начала пандемии от коронавируса скончались 27 301 россиян, из больниц по выздоровлению выписали 1 186 041 человек.

Ранее петербургские врачи назвали ношение маски в период пандемии "моральной ответственностью".

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