За минувшие сутки в Петербурге приняли свыше 37,6 тыс. "кубов" снега

Лидерами по приему снега остаются пункты на Мебельной и Взлетной улицах.

Накануне, 4 декабря, в снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга доставили более 37,6 тыс. "кубов" снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

С начала сезона 2023-2024 снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Санкт-Петербурга приняли более 385 тыс. кубометров снежных масс.

В снегоплавильные пункты доставили 240,7 "кубов" снега, а в снегоприемные — 144,8 тыс. кубометров.

Лидерами по приему снега остаются пункты на Мебельной и Взлетной улицах. Туда привезли свыше 82 тыс. кубометров снега.

Напомним, что Петербург до сих пор находится во власти снежного циклона. В городе сегодня, 5 декабря, обещают мороз и небольшие осадки.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев предупредили о тумане 5 декабря.

Видео: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга