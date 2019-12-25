За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 445 петербуржцев с коронавирусом

В результате всего на лечении находятся 5 964 пациента, в реанимации — 582, подключены к ИВЛ — 298 человек.

В субботу, 27 ноября, стало известно, что за минувшую пятницу в стационары Петербурга поступили 445 человек с коронавирусом и пневмониями. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Так, за 26 ноября были выписаны 399 человек. В результате всего на лечении находятся 5 964 пациента, в реанимации — 582, подключены к ИВЛ — 298. На амбулаторном - 31 115 человек, на карантине — 4 248 человек.

В Петербурге работает 18 стационаров. Кроме этого, развернуто 8 149 коек, из которых 44,69% свободны. Добавим, что в городе работает 180 пунктов вакцинации. Цикл вакцинации закончили 2 млн 183 тысячи человек. Запас препарата от коронавируса в городе составляет 785 тыс. доз.

Ранее за сутки от коронавируса вакцинировались более 33 тысяч петербуржцев. Всего за сутки привились от COVID-19 33 595 человек.

Фото: Piter.tv

