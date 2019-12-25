За минувшие сутки в Петербурге более 38 тысяч человек протестировали на коронавирус

Всего в городе зарегистрировались 983 волонтера.

По данным к утру 22 ноября, за минувшие сутки в Петербурге 38023 человека обследовали на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В правительстве Петербурга уточняют, что сейчас под наблюдением врачей продолжают находиться 2376 человек. Среди них 82 находятся в обсерваторе, 1622 – контактные пациенты, а 672 человека находятся на самоизоляции. В Единой информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (номер 122) обработали 574 вызова.

С начала октября на на портале #мывместе в качестве волонтеров зарегистрировались 983 человека, среди них прошли аккредитацию 785 человек. Для волонтеров поступило 1777 заявок, 1666 из них выполнены, остальные находятся в работе. 25646 человек получили гуманитарную помощь – к ним относятся пожилые и одинокие люди, а также малообеспеченные многодетные семьи.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировали 2668 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv