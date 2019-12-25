В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2668 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 581 в 85 регионах/

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что за последние сутки в Петербурге зафиксировали 2668 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 581 в 85 регионах. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Москве. Там COVID-19 заразились 6575 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки — Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан и Республика Калмыкия.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе начали бесплатно выдавать лекарства пациентам с коронавирусом.

Фото:Piter.TV