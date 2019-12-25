В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 1331 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 498 в 84 регионах.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, что за минувшие сутки в Северной столице зафиксировали 1331 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 498 в 84 регионах. Больше всего коронавирусом заболели в Москве. Там подтвержден 5751 случай заражения коронавирусом за сутки.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки — Чукотский автономный округ, Республика Дагестан и Чувашская Республика.

Ранее мы сообщали о том, что городская больница в Сестрорецке призывала петербуржцев стать донорами антиковидной плазмы.

Фото:Piter.TV