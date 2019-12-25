За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 229 заболевших COVID-19

По данным оперативного штаба, 6 июля в Ленобласти 14 человек умерли от коронавируса.

Общее число выявленных в Ленобласти за 6 июля новых случаев заболевания коронавирусом составило 229, сообщает Роспотребнадзор. За тот же день от болезни умерло 14 человек. По версии ведомства, всего в области с начала пандемии заболели 50223 человека и 44866 умерли - при населении около 1 900 000 это менее 3%.

С началом так называемой "третьей волны" и появлением индийского штамма коронавируса количество новых выявленных случаев стало расти по всей области. Показатели заболеваемости и смертности приблизились к максимальным, по официальной оценке, отметкам за прошлый год. Наибольшее количество случаев за 6 июля отмечено в Тихвине - 12, но и во многих других населенных пунктах зафиксировано от 1 до 10 случаев. В единственном районе "зеленой зоны", Кингисеппском, выявлено 10 заболевших.

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщив о личном участии в программе повторной вакцинации, анонсировал введение нового постановления об антиковидных мерах и ограничениях.

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