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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 229 заболевших COVID-19
Сегодня, 9:56
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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 229 заболевших COVID-19

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По данным оперативного штаба, 6 июля в Ленобласти 14 человек умерли от коронавируса.

Общее число выявленных в Ленобласти за 6 июля новых случаев заболевания коронавирусом составило 229, сообщает Роспотребнадзор. За тот же день от болезни умерло 14 человек. По версии ведомства, всего в области с начала пандемии заболели 50223 человека и 44866 умерли - при населении около 1 900 000 это менее 3%. 

С началом так называемой "третьей волны" и появлением индийского штамма коронавируса количество новых выявленных случаев стало расти по всей области. Показатели заболеваемости и смертности приблизились к максимальным, по официальной оценке, отметкам за прошлый год. Наибольшее количество случаев за 6 июля отмечено в Тихвине - 12, но и во многих других населенных пунктах зафиксировано от 1 до 10 случаев. В единственном районе "зеленой зоны", Кингисеппском, выявлено 10 заболевших. 

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщив о личном участии в программе повторной вакцинации, анонсировал введение нового постановления об антиковидных мерах и ограничениях. 

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, вакцинация, заболеваемость и смертность, индийский штамм, ковид, коронавирус, ленобласть, пандемия, статистика, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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