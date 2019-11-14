  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 242 новых случая COVID-19
Сегодня, 9:57
134
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 242 новых случая COVID-19

0 0

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую официальную сводку заболеваемости и смертности от коронавируса в 47 регионе.

27 июля на территории Ленинградской области было выявлено 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 55365 заболевших, из которых 46474 выздоровели.

За прошедшие сутки новых заражённых зарегистрировали во всех районах Ленобласти, включая единственную "зелёную зону", Кингисеппский район, где отмечено 10 новых случаев. 7 из этих случаев приходятся на Кингисепп. Также наибольшее количество заражённых отмечено во Всеволожске - 9, Буграх - 6, Выборге - 9, Гатчине - 9, Киришах - 7, Сланцах - 8. На долю Тихвина уже много дней подряд приходится рекордное для Ленобласти количество новых случаев коронавируса: накануне их выявлено 14.

Накануне власти Ленобласти обьявили о снижении заболеваемости и сокращении ковидного коечного фонда в больницах.

Фото: Pexels

Теги: заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, оперативный штаб по борьбе с распространением, пандемия, роспотребнадзор, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии