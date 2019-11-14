За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 242 новых случая COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую официальную сводку заболеваемости и смертности от коронавируса в 47 регионе.

27 июля на территории Ленинградской области было выявлено 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 55365 заболевших, из которых 46474 выздоровели.

За прошедшие сутки новых заражённых зарегистрировали во всех районах Ленобласти, включая единственную "зелёную зону", Кингисеппский район, где отмечено 10 новых случаев. 7 из этих случаев приходятся на Кингисепп. Также наибольшее количество заражённых отмечено во Всеволожске - 9, Буграх - 6, Выборге - 9, Гатчине - 9, Киришах - 7, Сланцах - 8. На долю Тихвина уже много дней подряд приходится рекордное для Ленобласти количество новых случаев коронавируса: накануне их выявлено 14.

Накануне власти Ленобласти обьявили о снижении заболеваемости и сокращении ковидного коечного фонда в больницах.

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