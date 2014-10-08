За минувшие сутки в Ленобласти заразились ковидом 328 человек

Заболеваемость в регионе снижается. Днем ранее сообщали о 341 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

В Ленинградской области за минувший понедельник тест на коронавирус с положительным результатом получили 328 человек. Об этом рассказали во вторник, 28 декабря, в оперативном штабе региона.

Отметим, что заболеваемость в регионе снижается: днем ранее сообщали о 341 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Так, в Киришах – заболели 43 человека, в Тихвине – 36, в Кудрово – 27, во Всеволожске и Гатчине – по 14, в Пикалево – 12, в Луге и Сланцах – по 11, в Кингисеппе – 10, в Бокситогорске – 9, в Сертолово – 8, в Мурино и Янино-1 – по 6 человек.

Ранее в Петербурге у 80% жителей выработался иммунитет к коронавирусу. В их числе оказались и переболевших ковидом, и вакцинированные.

Фото: Piter.tv

