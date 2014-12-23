За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали еще 429 случая заражения коронавирусом

Меньше всего заболевших в Лужском – 9 человек, Ломоносовском – 6 и Подпорожском - 4 районах.

За минувшую субботу, 20 ноября, в Ленинградской области обнаружили 428 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 21 ноября в оперативном штабе региона.

Наибольшее количество заболевших обнаружили во Всеволожском районе – 111, в Выборгском районе положительный тест на ковид получили 55 человек. В Гатчинском районе у 52 пациентов подтвердился результат на коронавирус.

В Тихвинском районе – 33 случая, в Тосненском районе – 25 человек, в Киришском — 24, в Волховском — 18, в Бокситогорском - 16 и 15 – в Сланцевском.

По 13 жителей заразились в Кировском и Приозерском районах, 12 в Волосовском районе, в Кингисеппском и Лодейнопольском районах по 11 случаев.

Меньше всего заболевших в Лужском – 9 человек, Ломоносовском – 6 и Подпорожском - 4 районах.

Ранее в Смольном рассказали, что в Петербурге коронавирус нашли почти у 2,5 тыс. горожан.

Фото: Piter.tv