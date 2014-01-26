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В Смольном рассказали, что в Петербурге коронавирус нашли почти у 2,5 тыс. горожан
Сегодня, 12:05
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В Смольном рассказали, что в Петербурге коронавирус нашли почти у 2,5 тыс. горожан

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Справку о выздоровлении получили свыше 1,6 тыс. жителей.

Еще 2 496 петербуржцев заразились коронавирусом. Накануне это число было на 100 больше. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 21 ноября.

Вылечиться смогли 1 614 жителей. Еще 74 пациента, у которых диагностировали ковид, ушли из жизни. На карантине сегодня находятся 3,7 тыс. человек. 

Лечение в стационарах получают 6,7 тыс. больных. Из них 665 пациентов лежат в реанимациях. Известно, что 357 зараженных подключили к аппаратам ИВЛ. Больничные стены покинули более 450 петербуржцев, они получили документы о выписке.

Власти города призывают петербуржцев сделать прививку. Запись на вакцинацию осуществляется по телефону "122" и на портале "Госуслуги". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург в ближайшее время привезут еще 250 тысяч доз "Спутника Лайт".

Фото: Pexels

Теги: заражения ковид, здоровье, оперативный штаб, число заболевших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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evedimov
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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