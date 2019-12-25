В Петербург в ближайшее время привезут еще 250 тысяч доз "Спутника Лайт"

В комздраве уверены, что вакцины хватит всем.

В поликлиники Петербурга в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник Лайт". Сейчас ее отгружает поставщик. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Новая партия будет состоять из 250 тыс. доз, поэтому препарата хватит всем, кто решил ревакцинироваться или сделать прививку после перенесенного заболевания. На данный момент осталось менее 40% от имеющегося запаса.

Также Дмитрий Лисовец ответил на вопрос журналистов о вакцине "КовиВак". Когда она приедет, точно не известно, однако если поставка планируется в Ленобласть в декабре, то и в Петербург, скорее всего, тоже.

Фото: Вконтакте / Будь в курсе. Невский район