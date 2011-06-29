В Петербург поставят новую партию вакцины "Спутник Лайт"

Сегодня в городе осталось 42 тысячи доз препарата.

Судя по всему, в Петербург в скором времени завезут новую партию однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", как это произошло в Ленобласти. 16 ноября 47-й регион получил крупную партию препарата. Поставки анонсировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

После введения ограничений петербуржцы стали активнее вакцинироваться. Только за вторник, 16 ноября, привилось более 32 тысяч жителей города.

Одной из самых популярных вакцин является "Спутник Лайт". Предыдущая поставка препарата была 5 ноября. Несмотря на это, в городе уже израсходовано 60% вакцины. Сейчас для горожан доступно 42 тысячи доз.

Ранее мы рассказывали о розыгрыше 100 тысяч за прививку от коронавируса.

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