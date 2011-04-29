За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали еще 372 случая заражения коронавирусом

Это на 13 меньше, чем днем ранее.

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что в Ленинградской области за минувшее воскресенье зафиксировали еще 372 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Это на 13 меньше, чем днем ранее, тогда выявили 385 человек с ковидом. Заболеваемость в области идет на спад. За прошедшие сутки коронавирус выявили во всех районах региона.

Во Всеволожске, Гатчине, Киришах – по 22 человека получили положительный тест на ковид. В Тихвине и Выборге заразились по 18 человек, в Кудрово – 16, в Волхове – 15. В Кингисеппе, Новой Ладоге и Мурино – по 8, Кировск и Тосно – по 7 человек.

Ранее в Петербурге завершили цикл вакцинации от COVID-19 более 2,3 млн человек. За прошедшие сутки первично привились 5 720 человек, вторично вакцинировались 10 161 петербуржец.

Фото: Piter.tv

