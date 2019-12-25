За минувшие сутки в Ленобласти выявлено 237 новых случаев COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую официальную статистику по заболеваемости и смертности от ковида в Ленобласти.

В минувший четверг, 5 августа, в Ленинградской области зарегистрировали 237 заболевших коронавирусом. Эти данные приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

В официальную сводку попали все районы региона, но наибольшее количество заражённых зафиксировано в отдельных населённых пунктах: Пикалево – 6, Волхов – 6, Мурино – 8, Всеволожск – 10, Кудрово - 10, Старая - 7, Выборг – 8, Гатчина – 11, Кингисепп – 12, Кириши – 8, Сланцы – 7, Тихвин – 15, Тосно - 6.

Накануне правительство Ленобласти выпустило постановление за подписью губернатора Александра Дрозденко, разъясняющее требования ПЦР-тестов от учителей.

Фото: ВКонтакте/Минус.коронавирус