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За минувшие сутки в Ленобласти ковидом заразились 44 человека
Сегодня, 16:49
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За минувшие сутки в Ленобласти ковидом заразились 44 человека

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Больше всего случаев выявили во Всеволожском районе – 15.

В Ленинградской области за минувшие сути ковидом заразились 44 человека. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 16 января.

Больше всего случаев выявили во Всеволожском районе – 15, далее Тихвинский район – 7, Выборгский – 5 человек. При этом ни одного зараженного не оказалось в Волосовском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах.

Ранее вирусолог Чумаков поделился своим мнением о штамме COVID-19 "кракен". Специалист заверил, что вариация вируса с угрожающим названием не несёт смертельной опасности.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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