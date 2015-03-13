За минувшие сутки в Ленобласти 358 жителей заболело коронавирусной инфекцией

Во всех районах области были зафиксированы случаи заболевания ковидом.

Стало известно, что в Ленинградской области за минувшие сутки коронавирусом заболело 358 человек. Об этом сообщили в пятницу, 29 октября, в оперативном штабе региона.

Днем ранее заболело 362 человека, это на 4 случая больше, чем нынешний показатель. Так, суточная заболеваемость впервые за последние дни снизилась.

Так, во Всеволожске зафиксирован 21 случай коронавирусной инфекции, в Выборге – 20, в Киришах – 19, в Гатчине – 15, в Кингисеппе – 14, в Тихвине – 12, в Волхове, Лодейном Поле и Сланцах – по 11, в Кудрово – 10, в Луге – 8. Добавим, что во всех районах области были зафиксированы случаи заболевания ковидом.

Ранее Ленобласть вновь ужесточила антиковидные меры на время "нерабочей" недели.

Фото: Piter.tv

