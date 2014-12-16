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Ленобласть вновь ужесточила антиковидные меры на время "нерабочей" недели
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть вновь ужесточила антиковидные меры на время "нерабочей" недели

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С 30 октября по 7 ноября не будут работать организации, предоставляющие услуги дополнительного образования.

В Ленобласти ввели очередные ограничения на период с 30 октября по 7 ноября. Изменения в постановление внес губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, в том числе в домах культуры.

Также в эти дни в Ленобласти не будут работать ТЦ площадью более 36 тысяч квадратных метров. При этом в них будут функционировать фудкорты (навынос), аптеки и продовольственные магазины.

Фото: pexels

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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