Ленобласть вновь ужесточила антиковидные меры на время "нерабочей" недели

С 30 октября по 7 ноября не будут работать организации, предоставляющие услуги дополнительного образования.

В Ленобласти ввели очередные ограничения на период с 30 октября по 7 ноября. Изменения в постановление внес губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, в том числе в домах культуры.

Также в эти дни в Ленобласти не будут работать ТЦ площадью более 36 тысяч квадратных метров. При этом в них будут функционировать фудкорты (навынос), аптеки и продовольственные магазины.

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