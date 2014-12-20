За минувшие сутки от коронавируса привились 9036 петербуржцев

Первично привито 6 186 человек, а вторично вакцинировались 2 850 граждан.

За прошедшие сутки первично привито 6 186 человек, а вторично вакцинировались 2 850 граждан. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что за весь период в Петербурге вакцинировано 694 264 человека, из них 576 570 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Напомним, вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации города. Таким образом, неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 89 288 комплекта, а остаток на Фармбазе – 32 990 комплектов. На сегодня запас вакцины в Петербурге составляет 122 278 комплектов доз.

Ранее мы писали, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 11%.

Фото: Piter.tv