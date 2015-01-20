За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировались 13 619 петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 109 895 комплектов доз.

За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 7 956 человек, а вторично вакцинировались 5 663 человека. Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 778 047 человек, из них 654 850 петербуржцев полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 18 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 743 310 человек предпочли вакцину "Спутник V", 24 697 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 10 040 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

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Фото: Piter.tv