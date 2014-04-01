Эксперты: четвёртая волна коронавируса в России может наступить в сентябре

Специалист также рассказал, как её избежать.

Математик и руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров не исключает, что четвертая волна коронавируса в России наступит в сентябре. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперт отметил, что Европа уже вовсю переносит третью волну COVID-19. Однако эпидемиологическая обстановка в европейских странах стабилизируется, поскольку число вакцинированных и переболевших составляет 60-80% населения.

В России, по словам Захаров, порядка 30 млн. человек вакцинировались и переболели коронавирусом, а это 20%. Математик добавил, что четвертую волну можно избежать, если активно начать прививаться от инфекции.

Ранее мы писали, что глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге.

Фото: Piter.tv