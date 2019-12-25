Врачи наблюдают за здоровьем 907 человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что за минувшие сутки на наличие COVID-19 обследовали более 14 тысяч петербуржцев. Об этом сообщает оперативный штаб.

Согласно данным, на наличие коронавирусной инфекции в организме обследовали 14 461 местного жителя. Около 900 человек наблюдаются у врачей с подозрением на COVID-19. Пять человек находятся в обсерваторе, 519 петербуржцев самоизолируются дома, а 500 человек сообщили о контакте с зараженными.

В Единую региональную информационно-справочную службу обратились 164 человека.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вышел из тройки лидеров по смертности от коронавирусной инфекции.

Фото:Piter.TV