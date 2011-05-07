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За минувшие сутки ковидом заболели еще 152 человек в Ленобласти
Сегодня, 22:43
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За минувшие сутки ковидом заболели еще 152 человек в Ленобласти

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Новых заболевших нашли в десяти районах 47-го региона.

В Ленобласти 152 человека заболели ковидом за минувшие сутки, 25 июля. Новых заболевших нашли в десяти районах 47-го региона. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзор.

Один человек сдал положительный тест на COVID-19 в Подпорожском районе, двое – в Выборгском, четверо – в Ломоносовском и Лужском районах. Еще десять заболевших нашли в Волосовском районе, 11 – в Тосненском, 17 – в Гатчинском.

Больше всего инфицированных оказалось во Всеволожском районе. Там коронавирусом заразились 96 человек.

Ранее петербургский учёный заявил о возвращении гриппа после двухлетнего перерыва. Ученый отметил, что в 2020-2021 годах грипп почти не проявлялся.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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