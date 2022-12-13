За минувшие сутки 507 петербуржцев заразились ковидом

В больницы города госпитализировали 96 петербуржцев.

За минувший понедельник в Петербурге 507 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 3 января сообщает оперштаб по борьбе с ковидом.

В больницы города госпитализировали 96 петербуржцев. От ковида выздоровели 638 пациентов, а не смогли побороть инфекцию 14 человек. Всего по России за понедельник выявили 3080 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5482 человека, а умерли – 48.

Ранее в 2026 году появится перинатальный центр в Петербурге. В новом центре обустроят неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

Фото: Piter.tv

