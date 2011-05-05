За минувшие сутки 327 человек заболели коронавирусом в Ленобласти

Большинство заболевших зафиксировали во Всеволожском районе - 76 человек, в Гатчинском районе инфекция подтвердилась у 47 человек.

В Ленинградской области в воскресенье, 24 октября, стало известно, что за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 327 человек, передает оперативный штаб Ленобласти.

Так, большинство заболевших зафиксировали во Всеволожском районе - 76 человек, в Гатчинском районе инфекция подтвердилась у 47 человек. В Выборгском районе отметили 31 случай заболевания ковидом.

Менее 20 случаев зафиксировали в Киришском районе - 17 человек, в Волосовском, Приозерском и Сланцевском районах - 16 случаев, в Бокситогорском и Тосненском районах - 15, в Волховском и Тихвинском - 13. В Ломоносовском районе отметили 10 случаев заражения, в Кингисеппском, Кировском и Лодейнопольском района - 9, в Лужском и Подпорожском - 7 случаев.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончались еще 69 пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Фото: Piter.tv

