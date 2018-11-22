В Петербурге скончались еще 69 пациентов, у которых диагностировали коронавирус

На сегодняшний в реанимациях находятся свыше 700 ковидных больных.

За минувшие сутки в Северной столице ушли из жизни еще 69 жителей, которые не смогли победить COVID-19. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе оперативного штаба в воскресенье, 24 октября.

В городе заболели 3 297 человек. Справку о выздоровлении получили 1 235 горожан. Еще 37,6 тыс. больных проходят лечение на дому. Карантин соблюдают более 4 тыс. зараженных и контактных.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,02 при норме в единицу. Власти Петербурга призывают жителей вакцинироваться. Записаться на прививку можно по телефону "122".

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе на Неве вводят новые коронавирусные ограничения с 30 октября.

Фото: Piter.tv