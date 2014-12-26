За минувшие сутки 253 петербуржца заразились ковидом

Петербург лидирует по числу вновь заболевших в стране.

За минувшее воскресенье, 29 мая, в Петербурге зафиксировали 253 новых случаев заражения. Накануне было 257 заразившихся. Нынешний показатель самый высокий в стране, передают в оперштабе.

В петербургские больницы госпитализировали 36 человек. Выздоровели 65 пациентов. Не смогли побороть болезнь 11 петербуржцев. Всего в России за минувшие сутки 3 801 человек получили положительный тест на ковид. В стационары госпитализировали 891 россиянина. Полностью вылечились от вирусам 4 019. В стране подтвердили 74 случая летального исхода.

Ранее мы сообщали, что в Турции сняли все антиковидные ограничения. Маски теперь следует носить только в больницах.

Фото: Piter.tv

