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За минувшие сутки 253 петербуржца заразились ковидом
Сегодня, 19:04
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За минувшие сутки 253 петербуржца заразились ковидом

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Петербург лидирует по числу вновь заболевших в стране.

За минувшее воскресенье, 29 мая, в Петербурге зафиксировали 253 новых случаев заражения. Накануне было 257 заразившихся. Нынешний показатель самый высокий в стране, передают в оперштабе. 

В петербургские больницы госпитализировали 36 человек. Выздоровели 65 пациентов. Не смогли побороть болезнь 11 петербуржцев.  Всего в России за минувшие сутки 3 801 человек получили положительный тест на ковид. В стационары госпитализировали 891 россиянина. Полностью вылечились от вирусам 4 019. В стране подтвердили 74 случая летального исхода. 

Ранее мы сообщали, что в Турции сняли все антиковидные ограничения. Маски теперь следует носить только в больницах.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, лидер, суточная статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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