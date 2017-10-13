За метро "Купчино" найден мертвый 11-летний Салмон Мадумаров

Полиция обнаружила тело пропавшего 11-летнего мальчика.

Полиция Петербурга обнаружила мертвого 11-летнего мальчика за станцией метро “Купчино”. Выяснилось, что погибшим являлся Салмон Мадумаров, которого оперативники разыскивали с 26 января.

Напомним, что вчера Piter.tv писал о том, что Московский районный суд принял решение арестовать мать исчезнувшего ребенка вместе с еще одним родственником. Известно, что мать забрала 11-летнего сына от отца из-за разногласий по поводу обучения в турецком медресе. Сотрудники следственного комитета надеялись, что найдут мальчика живым, хотя уже возбудили уголовное дело по статье за убийство.

Однако, вечером 6 февраля тело жертвы нашли на пересечении Витебского и Дунайского проспектов. Граждане Киргизии отказались сотрудничать со следствием, хотя мужчина в ходе допроса в конечном итоге признался в убийстве мальчика. Подозреваемому 23 года и он является зятем матери ребенка.

Следователи выяснили, что он задушил жертву, а после отвез тело на пустырь к метро.Таким образом, мигрант совершил “месть” за то, что ему не дают “спокойно жить с женой”.