Участок проинспектировал председатель комитета по природопользованию Денис Беляев.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что власти Петербурга проверили работу аварийной бригады после разлива нефти в реке Черной. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Известно, что к месту разлива приехал председатель комитета по природопользованию Денис Беляев.

Благодаря активной гражданской позиции петербуржцев, их ответственному отношению к природе удается максимально оперативно принять меры отметил Беляев.

Напомним, что ранее на акватории реки Черной разлилась нефть. В настоящее время, на месте разлива работает аварийная бригада.

Ранее мы сообщали о том, что за стройками в Петербурге следят с помощью видеокамер.

Фото:Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.