В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что власти Петербурга проверили работу аварийной бригады после разлива нефти в реке Черной. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Известно, что к месту разлива приехал председатель комитета по природопользованию Денис Беляев.
Благодаря активной гражданской позиции петербуржцев, их ответственному отношению к природе удается максимально оперативно принять меры
отметил Беляев.
Напомним, что ранее на акватории реки Черной разлилась нефть. В настоящее время, на месте разлива работает аварийная бригада.
Ранее мы сообщали о том, что за стройками в Петербурге следят с помощью видеокамер.
Фото:Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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