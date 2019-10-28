За месяц в Петербурге появилось 8 тыс. новых деревьев

В Петербурге высадили 8 тыс. деревьев, 44 тыс. кустарников и более 185 тыс. цветов.

Во время осеннего месячника благоустройства в Петербурге высадили 8 тыс. деревьев, 44 тыс. кустарников и более 185 тыс. цветов. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Было ликвидировано несколько десятков несанкционированных свалок и приведены в порядок примерно 45 тысяч квадратных метров газонов. В озеленении Петербурга приняли участие администрации районов города, органы местного самоуправления, специалисты садово-парковых предприятий и петербуржцы.

За осень комитет по благоустройству города очистил почти 60 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, привел в порядок более 16 тысяч урн и 1445 павильонов остановок общественного транспорта.

Добавим, что администрациями районов были отремонтированы свыше 3 тыс. единиц оборудования детских площадок и почти 1,5 тыс. единиц оборудования спортивных площадок.

Ранее в рамках экологической акции обустроили Некрасовский Сад. В очистке территорию от мусора и листвы, прибрали газоны и обрезали кусты приняли участие сотрудники администрации Центрального района, садовники и неравнодушные петербуржцы.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга