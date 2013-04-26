В рамках экологической акции обустроили Некрасовский Сад

В очистке территорию от мусора и листвы, прибрали газоны и обрезали кусты приняли участие сотрудники администрации Центрального района, садовники и неравнодушные петербуржцы.

В субботу, 13 ноября, в Некрасовском Саду прошла экологическая акция "Добрый Сад" в рамках ежегодного городского осеннего субботника. Об этом сообщает пресс-служба администрация Центрального района.

В очистке территорию от мусора и листвы, прибрали газоны и обрезали кусты приняли участие сотрудники администрации Центрального района, садовники и неравнодушные петербуржцы.

Кроме этого, было высажено более 100 саженцев различных декоративных кустарников. Организовали также выставка детских рисунков на тему бережного отношения к природе и окружающей среде.

Ранее масштабной донорской акцией в Петербурге отметят международный день студента.

Фото: Вконтакте / Центральный район Санкт-Петербурга