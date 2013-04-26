Масштабной донорской акцией в Петербурге отметят международный день студента

В Дне донора примут участие 12 отделений переливания крови в разных районах города.

В Петербурге с 15 по 18 ноября пройдет масштабная донорская акция, приуроченная к Международному дню студента. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга, это самая масштабная молодежная донорская акция в нашей стране. Городской молодёжный день донора будет проходить в Петербурге уже в 17-й раз. За восемь лет в проекте приняли участие более 13 тысяч человек.

В Дне донора примут участие 12 отделений переливания крови в разных районах города. Традиционно главными действующими лицами акции станут студенты петербургских вузов.

В пятницу, 19 ноября, выездная бригада Городской станции переливания крови развернёт мобильный донорский пункт в Невской Ратуше.

Донором крови может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг, прошедший медицинское обследование. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее в Петербурге собрали 242 литра крови в рамках донорской субботы. В учреждении уточнили, что такое количество доноров - абсолютный рекорд.

Фото: pexels