Рассказываем, куда могут пойти петербургские студенты в свой праздник

Для студентов города подготовили развлекательную программу по случаю Татьяниного дня.

"Профессиональный праздник" всех студентов в этом году выпадает на воскресенье – каждый сможет не только отдохнуть, но и интересно провести время в компании друзей. Петербург подготовил для учащихся вузов и колледжей театральную программу, творческие мероприятия, развлекательные шоу и дискотеки. Подробнее в нашей подборке.

Музей железных дорог

С 23 по 25 января 2026 года музей железных дорог России предлагает студентам бесплатно посетить экспозиции. Оформить бесплатный входной билет можно будет в кассах музея при предъявлении студенческого билета или паспорта (для Татьян), а также мобильного приложения организации. Посетители познакомятся с редкими и легендарными паровозами, тепловозами и вагонами.

Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное: редкий экспонат, вдохновляющую историю, яркую инсталляцию. Приходите большой компанией за приятными эмоциями и общением. Владимир Одинцов, директор Музея железных дорог

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России

Литературно-музыкальный вечер

Концертную программу представят студенты института культуры – Лилия Алиева и Павел Мордвин. Молодые артисты покажут зрителям профессиональное мастерство и удивят красотой поэтического слова и игрой классической гитары. Литературно-поэтический вечер пройдёт в библиотеке №9 Приморского района Петербурга 25 января 2026 года. Удивительный диалог музыки и литературы понравится всем ценителям искусства в Татьянин день. Подробнее на сайте "Культура.РФ".

Фото: Pixabay

"Мем студента" от молодёжного пространства "ПРОСТО"

Молодёжное пространство "ПРОСТО" приглашает студентов посетить развлекательное мероприятие, где юмор и контент станут частью долгожданного праздника. Желающих ждёт лекция от контент-креатора про секреты вирусных мемов, разбор популярных брендов, командная работа по созданию контента для соцсетей и защита своей идеи. Участие бесплатно для лиц от 14 до 35 лет. Команды формируются прямо на месте, так что каждый студент сможет стать частью мероприятия.

Фото: ВКонтакте / ПРОСТО

Ночь студентов в Sound club

В ночь с 24 на 25 января студентов ждёт фестиваль "Татьянин день", который пройдёт в культурном центре "Севкабель Порт". В этом году более двух тысяч гостей смогут посетить масштабный праздник. Любимые диджеи, неоновые браслеты знакомств, три тематические фотозоны, выступления артистов и отдельная большая VIP зона – каждому студенту запомнится яркая вечеринка.

Фото: ВКонтакте / Татьянин день. Ночь студентов

Виртуальная выставка от Научной библиотеки им. М. Горького

В честь Дня российского студенчества будет организована виртуальная выставка, посвящённая истории праздника, традициям студенческой жизни и выдающимся личностям. Студенты могут ознакомиться с литературой о святой мученице Татиане, а также увидеть книги об истории создания Московского университета и традициях празднования Татьяниного дня. Виртуальная выставка будет опубликована на сайте Научной библиотеки им. М. Горького 23 января.

Фото: Pixabay

Мюзикл "Демон Онегина"

Контемпорари-мюзикл "Демон Онегина" пройдёт на Новой сцене театра ЛДМ. Студенты смогут посетить спектакль с 22 по 25 января 2026 года, следующие показы продолжатся только в середине февраля. Спектакль – это новый взгляд на известный всем пушкинский роман "Евгений Онегин". Зритель сможет увидеть нового героя – демона, который воплощает ошибки на пути Евгений и Татьяны. Мюзикл "Демон Онегина" - это постановка с масштабными декорациями, историческими костюмами, 3D-видеоконтентом, впечатляющим светом и звуком.

Фото: Театр LDM

Комедия "Вий. Ведьма. Гоголь"

В Доме актёра Санкт-Петербургского отделения СТД РФ пройдёт спектакль по мотивам повести Н. Гоголя, в котором смех становится спасением от страха. Студенты проникнутся пугающими повестями поэта, полными таинств и странных снов. На сцене оживут произведения "Вий" и "Ночь перед Рождеством".

Фото: Pxhere

День российского студенчества исторически связан с почитанием Святой Татианы, жившей в III веке в Риме. Именно её считают покровительницей студентов. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета, а день святой Татьяны стал неофициальным праздником всех учащихся. И только в 1850 году император Николай I распорядился сделать этот день торжеством для студентов высших учебных заведений Империи. Традиция была почти утрачена в советское время, но президентским указом в 2005 году 25 января был официально установлен как "День российского студенчества".

Материал подготовила Мария Сорокина (молодёжная редакция Piter.TV)

Главное фото: Freepik