Беглов поздравил петербургских студентов с Татьяниным днём

В поздравлении глава города подчеркнул, что Петербург — студенческая столица России, а молодёжь решает задачу технологического лидерства страны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов, преподавателей и всех жителей города с Днём российского студенчества — Татьяниным днём. В своём обращении глава региона назвал Петербург студенческой столицей и отметил ключевую роль молодого поколения в достижении технологического суверенитета России.

Президентом России поставлена масштабная задача — достижения технологического лидерства страны. Ее решение в руках тех, кто своими знаниями и трудом готовится приносить пользу Отечеству. Аллександр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Согласно приведённой статистике, в текущем году в вузах города учатся почти 365 тысяч студентов, в колледжах — более 110 тысяч человек. Более 85% выпускников успешно начинают карьеру или продолжают обучение.

Губернатор выделил системную поддержку талантливой молодёжи, включающую стипендии, премии и гранты, а также создание научно-технологических долин на базе крупнейших вузов по поручению Президента.

Особой гордостью, по словам Беглова, являются достижения петербургских студентов на мировом уровне: победа команды СПбГУ в чемпионате мира по программированию, успехи Университета ИТМО в робототехнике, первенство Политехнического университета в "Битве роботов" и вхождение Горного университета в топ-5 мирового рейтинга по горному делу.

Беглов также поблагодарил студентов, участвующих в научной, добровольческой и общественной жизни, и отдельно отметил тех, кто "защищает Родину в ходе специальной военной операции".

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов