Беглов поздравил петербургских студентов с Татьяниным днём

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов, преподавателей и всех жителей города с Днём российского студенчества — Татьяниным днём. В своём обращении глава региона назвал Петербург студенческой столицей и отметил ключевую роль молодого поколения в достижении технологического суверенитета России.
Президентом России поставлена масштабная задача — достижения технологического лидерства страны. Ее решение в руках тех, кто своими знаниями и трудом готовится приносить пользу Отечеству.
Аллександр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Согласно приведённой статистике, в текущем году в вузах города учатся почти 365 тысяч студентов, в колледжах — более 110 тысяч человек. Более 85% выпускников успешно начинают карьеру или продолжают обучение.
Губернатор выделил системную поддержку талантливой молодёжи, включающую стипендии, премии и гранты, а также создание научно-технологических долин на базе крупнейших вузов по поручению Президента.
Особой гордостью, по словам Беглова, являются достижения петербургских студентов на мировом уровне: победа команды СПбГУ в чемпионате мира по программированию, успехи Университета ИТМО в робототехнике, первенство Политехнического университета в "Битве роботов" и вхождение Горного университета в топ-5 мирового рейтинга по горному делу.
Беглов также поблагодарил студентов, участвующих в научной, добровольческой и общественной жизни, и отдельно отметил тех, кто "защищает Родину в ходе специальной военной операции".
Ранее Piter.TV сообщал, что ученые Политеха в Петербурге совершили прорыв в радиационной физике.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все