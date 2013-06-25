В Петербурге собрали 242 литра крови в рамках донорской субботы

В учреждении уточнили, что такое количество доноров - абсолютный рекорд.

В Петербурге 6 ноября состоялась донорская суббота. На городской станции переливания крови все желающие могли стать донорами. Сегодня там собралось 599 человек. Об этом сообщили в группе "СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" в социальной сети "ВКонтакте".

В учреждении уточнили, что такое количество доноров - абсолютный рекорд. В публикации написали: "538 человек допущены к донации, 242 литра крови заготовлено".

Напоним, акция ежемесячная, в этот раз доноров ждали с 9 до 13 часов на Московском проспекте, 104. Предварительная запись не требуется. Перед донацией донору необходимо подготовиться. Узнать необходимую информацию можно здесь.

Ранее всемирный день донора: Piter.tv рассказывает об истории донорства и почему это важно.

Фото: pexels