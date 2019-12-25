За месяц в МФЦ Выборга обратилось рекордное количество жителей

Услугами воспользовались более 30 тысяч раз.

МФЦ Ленинградской области повсеместно возобновили свою работу. В частности, клиенты снова начали посещать филиалы в Выборгском районе: за последний месяц они обратились за получением услуг более 30 тысяч раз, заняв второе место в регионе по данному показателю. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В общей сложности количество обращений в филиалах МФЦ, находящихся на территории района, возросло на 40%. По сведениям персонала, наиболее востребованы услуги по кадастровому учету, регистрации на портале Госуслуг и прав на недвижимость.

В Выборге функционирует 1 филиал МФЦ по адресу: улица Вокзальная, дом 13 и 1 бизнес-офис по адресу: улица Димитрова, дом 4). В целом по Выборгскому району расположены 3 отдела в Приморске, Рощино и Светогорске, а также 11 удаленных рабочих мест в нескольких поселениях.

Напомним, что многофункциональные центры в Ленинградской области работают без предварительной записи с 5 августа. Работа вернулась к прежнему режиму – по талонам. При этом, остается обязательным соблюдение "масочного" режима.

Для того, чтобы узнать адрес ближайшего филиала МФЦ, необходимо воспользоваться сайтом, либо телефоном единой справочной службы: 8-800-500-00-47.

Ранее мы рассказали о том, что начинающим предпринимателям из Выборга предоставили субсидии.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО