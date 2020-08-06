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Начинающим предпринимателям из Выборга предоставили субсидии

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Общая сумма поддержки малого бизнеса составила более 5 миллионов 300 тысяч рублей.

В Выборгском районе завершился конкурс по предоставлению финансирования начинающим представителям малого бизнеса в различных сферах. Все участники занимаются предпринимательством меньше года. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района Нины Сивицкой, свои проекты представили 11 конкурсантов. Победу одержали 9 человек, работающие в IT-сфере, сельском туризме, сфере детском досуга, полиграфии.

Бизнесменам предоставили более 5 миллионов 300 тысяч рублей из областного и местного бюджетов.

Добавим, что в связи пандемией коронавируса заседание комиссии прошло в условиях ограничительных мер.

Подробные итоги конкурса представлены на сайте администрации Выборгского района в разделе "Малый бизнес. Субсидии".

Ранее мы рассказали о том, что для школ Выборгского района закупят автобусы на 6,5 миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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