Для школ Выборгского района закупят школьные автобусы на 6,5 миллионов рублей

Новый транспорт поступит в распоряжение шести учебных заведений.

На территории Выборгского района осуществляется несколько направлений нацпроекта "Образование". Одной из приоритетных задач для муниципальных властей является обеспечение учреждений школьными автобусами. Об этом сообщила директор МБУ "Выборгский районный информационно-методический центр" Ирина Отмашкина в ходе выездного заседания глав администраций районных поселений.

Так, до конца текущего года транспорт для развозки учащихся поступит в распоряжение шести школ – Первомайской, Рощинской, Приморской,Кирилловской и Высоцкой.

В общей сложности на закупку транспорта для школьников будет выделено свыше 6,5 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что Геннадий Орлов анонсировал программу реновации детских летних лагерей в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО