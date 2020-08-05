Геннадий Орлов анонсировал программу реновации детских летних лагерей в Выборгском районе

Планируется, что инициативу начнут реализовывать в следующем году.

В Первомайском сельком поселении прошла встреча главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова с местными жителями. В ходе беседы руководитель рассказал о планах МО на участие в программе реновации детских оздоровительных лагерей. Об этом стало известно Piter.TV.

Программу начнут реализовывать с 2021 года в случае, если бюджет 47-ого региона сможет предоставить необходимую сумму.



Геннадий Орлов подчеркнул, что муниципальные власти активно готовятся к нововведению. Так, этим летом уже состоялся осмотр нескольких районных лагерей, ведется подготовка сметы.

Отметим, что программа является частью нацпроекта "Образование". В ее рамках будут созданы дополнительные корпуса для проживания детей, оснащенные современным оборудованием. Также лагеря планируется регулярно использовать в качестве площадок для проведения программ допобразования и профориентационных занятий.

Ранее мы рассказали о том, что школы и детские сады Выборгского района отремонтированы за 23,5 миллиона рублей.

Видео: Piter.TV