Школы и детские сады Выборгского района отремонтированы за 23,5 миллиона рублей

Директор МБУ "Выборгский районный информационно-методический центр" Ирина Отмашкина рассказала о программах в образовательной сфере на 2020 год.

В среду, 5 июля, состоялось выездное заседание глав поселений Выборгского района. Участники обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, в частности – вопросы финансирования школ и детских садов. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам директора МБУ "Выборгский районный информационно-методический центр" Ирины Отмашкиной, в общей сложности на территории района находятся 31 школа, 22 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования и несколько детских лагерей. За период 2020 года было реализовано несколько проектов. Так, в рамках программы "цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" закуплено техническое оборудование для 11 гимназии, 14 и 37 школ Выборга, Каменногорского центра образования и Светогорской школы. Финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов составило более 15 миллионов рублей.

Кроме того, планируется дальнейшая работа с федеральным проектом "Точки роста": он был успешно реализован в прошлом году в поселке Возрождение и Первомайском центре образования. К грядущему Дню знаний необходимым оборудованием и ремонтом обеспечат Каменскую, Гончаровскую школы, школу в поселке Советский. На мероприятия выделено 10 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов.

Еще один федеральный проект, финансируемый из трех источников - "Занятия физической культурой и спортом". В его рамках уже отремонтирован спортзал в Первомайском центре образования по улице Ленина на сумму более 4 миллионов рублей.

В июне текущего года были заключены 2 контракта по мероприятиям реновации организации образования в детском саду №21 и здании по Примормской улице, 24, которое относится к 14 школе. В учреждениях проведен капитальный ремонт, который завершится 1 декабря согласно контракту.

Также в Выборгском районе реализуются новые проекты в образовательной сфере:

Для открытия дополнительных мест в организациях допобразования, для центра детского и юношеского творчества города Светогорска приобретено оборудование и отремонтированы помещения на сумму 1,5 миллион рублей. Также в этом году у нас заканчиваются ремонты в учебных заведениях на сумму более 23,5 миллионов. Уже прошли конкурсные процедуры, и в течение времени, указанном в техническом задании, будут отремонтированы две спортивные площадки в школе №13 и Советская школа в городе Высоцке. отметила Ирина Отмашкина

Наконец, в данный момент решается проблема с подвозом к учреждениям учащихся. За 2020 год планируется приобрести 8 автобусов для Первомайской, Рощинской, Приморкской, Кирилловской, Высоцкой, Советской школ на общую сумму более 6,5 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что комитет образования Выборгского района подводит итоги по ЕГЭ.

Видео: Piter.TV